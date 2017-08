Jigsaw: rilasciato il poster per il mercato nipponico dell'ottavo capitolo!

La Lionsgate ha rilasciato il poster giapponese e parecchie immagini promozionali per Jigsaw , ottavo capitolo della saga horror Saw.

Come i film precedenti, anche questa ottava pellicola arriverà poco prima di Halloween, il 27 ottobre. Questo sequel arriva sette anni dopo Saw: The Final Chapter, e nel cast vedrà Laura Vandervoort (Smallville) e Hannah Anderson.

La pellicola è diretta dai registi Michael e Peter Spierig (Daybreakers) e lo script è ad opera di Pete Goldfinger e Josh Stolberg (Piranha 3D) insieme ai creatori originali James Wan e Leigh Whannell. Mark Burg, Gregg Hoffman e Oren Koules producono il film, e hanno servito in questo ruolo anche per le altre pellicole della serie.a

L'incasso di tutti e sette i film precedenti messi insieme è stato di 870 milioni di dollari, per un budget complessivo di realizzazione pari a 67 milioni di dollari..

