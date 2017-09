Jigsaw: rilasciati i nuovi poster che mostrano l'armata Jigsaw!

I nuovi poster rilasciati dalla Lionsgate, mostrano l'armata Jigsaw , protagonista dell'ottavo capitolo della saga dedicata a Saw, che esce al cinema in USA il 27 ottobre, poco prima di Halloween.

Tornerà Tobin Bell e questo sequel, che arriva a sette anni di distanza dopo Saw: The Final Chapter, vede nel cast Laura Vandervoort (Smallville) Hannah Anderson (Shoot the Messenger), Brittany Allen, Clé Bennett (The Line), Callum Keith Rennie (Battlestar Galactica), Matt Passmore (The Glades), Paul Braunstein (The Thing) e Tobin Bell.

Questo ottavo capitolo è diretto da Michael e Peter Spierig (Daybreakers) da una sceneggiatura ad opera di Pete Goldfinger e Josh Stolberg (Piranha 3D), che hanno lavorato al fianco dei creatori originali della saga, James Wan e Leigh Whannell. Mark Burg, Gregg Hoffman e Oren Koules producono Jigsaw, come hanno fatto con tutti gli altri film del franchise.