Jigsaw: prima foto e dettagli dal nuovo capitolo di Saw

Tramite Entertainment Weekly, la Lionsgate ha diffuso in rete il primo scatto ufficiale dal nuovo capitolo della saga cinematografica di, che sarà titolato. Potete visionarlo dopo il salto.

Sappiamo poco e niente sulla trama, ma adesso i registi del film, i fratelli Spierig, ne hanno parlato nell'intervista con EW: "Iniziano a venir fuori dei corpi e sembrano essere collegati alla figura dell'Enigmista - o ad un emulatore dell'Enigmista. Il DNA di Tobin Bell è presente in tutto il film".

"Abbiamo ideato delle trappole piuttosto selvagge... di certo il gore non ci spaventa. E' un perfetto film da spavento di Halloween. C'è del gore molto divertente, questo è sicuro. C'è un mistero da risolvere, e ci sono dei bei plot twist. E' praticamente Saw per il 2017".

Jigsaw arriva in USA a fine ottobre.