Jigsaw: nuova foto dall'ottavo capitolo della saga di Saw

Lionsgate, attraverso Entertainment Weekly, ha diffuso in rete una nuova foto ufficiale di, ottavo capitolo della saga horror di

Il film conterrà nuove e orribili trappole mortali, e metterà ancora una volta alla prova il pubblico nella caccia all’identità del nuovo serial killer. Tobin Bell, star del franchise, sarà presente al San Diego Comic-Con per firmare autografi, con alcune voci che danno per molto possibile la diffusione del primo teaser trailer della pellicola. Come tutti gli altri film del franchise, anche Jigsaw arriverà nelle sale statunitensi in tempo per il weekend di Halloween, esattamente il 27 ottobre 2017.

Diretto da Michael e Peter Spierig (Predestination, Daybreakers), su uno script di Pete Goldfinger e Josh Stolberg (Piranha 3D, Sorority Row), il film vede nel cast la presenza di Laura Vandervoort e Hannah Anderson, con il resto dei nomi che deve ancora essere confermato.