Jigsaw: l'Enigmista ritorna nel primo trailer del nuovo capitolo di Saw

La Lionsgate ha diramato in rete il primo trailer ufficiale di, ottavo capitolo della fortunatissima saga horror di. Potete visionare il primo trailer del ritorno dell'Enigmista proprio in questa notizia.

Il trailer è stato diffuso dallo studio successivamente alla prima foto ufficiale di questo pomeriggio, che lasciava presagire una delle terrificanti trappole della pellicola.

Michael & Peter Spierig hanno firmato la regia di Jigsaw, da una sceneggiatura di Pete Goldfinger & Josh Stolberg insieme ai creatori originali del franchise, James Wan & Leigh Whannell. Mark Burg, Gregg Hoffman e Oren Koules produrranno il film.

Nel cast, al momento confermate, sono Hannah Anderson e Laura Vandervoort. Non è chiaro se Tobin Bell avrà o meno una parte nel film.

Come annunciato dal poster, Jigsaw arriverà in tempo per Halloween sugli schermi americani.