Jeremy Renner non sarà in Mission: Impossible 6 ma in Ant-Man and the Wasp?

Nuovo rumor in rete che vede per protagonista. Secondo le notizie delle settimane scorse, Renner riprenderà il suo ruolo di William Brandt in... ora una nuova voce di corridoio dice tutto il contrario.

Stando al sito Showbiz 411, Jeremy Renner non sarà in grado di partecipare alle riprese di Mission: Impossible 6 per via di quelle di Avengers: Infinity War e del suo sequel. Renner è attualmente sul set dei due cinecomics Marvel Studios e, a meno che non trovi una soluzione, sarà impossibile per lui tornare al fianco di Tom Cruise nell'altro franchise.

Intanto, per curiosità, il sito afferma che Renner riprenderà il suo ruolo di Clint Barton/Occhio di falco anche in Ant-Man and the Wasp, le cui riprese partiranno quest'estate. Questa notizia, però, è tutt'altro che confermata.