Jeremy Renner in trattativa per "Tag"

Il film, diretto da Jeff Tomsic, è basato su una storia vera che parla di un gruppo di amici che per 30 anni non hanno mai smesso di giocare al gioco per bambini acchiapparello. In "Tag Brothers", storia descritta dal Wall Street Journal, si parla di dieci compagni della scuola preparatoria Gozaga che ancora 23 anni dopo la fine della scuola, continuano a giocare al gioco a dimensioni enormi, in tutto il paese, cioè. Per esempio entrano di nascosto l'uno in casa dell'altro, e programmano le vacanze in base alle regole del gioco.

Jeremy Renner (The Hurt Locker, Captain America: Civil War) e Hannibal Buress (Pets) si unirebbero al cast del nuovo film della New Line che già vede Ed Helms (The Office) tra gli attori. La sceneggiatura è di Mark Steilen e Rob McKitrrick.