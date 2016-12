Jennifer Lawrence vuole Chris Pratt nel suo film con Amy Schumer

Da più di un anno i fan disanno che l'attrice è impegnata nella realizzazione del suo suo prossimo film con la migliore amicae ora, dopo aver rivelato la trama della commedia, l'attrice rivela il nome di un collega che spera si unirà al cast.

Nell'agosto del 2015 la Lawrence e la Schumer, hanno confermato che stavano scrivendo una sceneggiatura insieme per un divertente film in cui interpreteranno due sorelle. Finora la premessa del film era stata tenuta segreta, ma l'attrice ha da poco dato le prime indicazioni: "Si tratta di due sorelle che intraprendono un viaggio per cercare di mettersi in contatto con loro fratello.".

Mentre nessun casting per il ruolo del fratello è stato ancora comunicato, la Lawrence ha gli occhi puntati sulla costar di Passenger, Chris Pratt: "Sarebbe fantastico", ha affermato in proposito l'attrice.

La Lawrence non è andata oltre nei dettagli su ciò che accadrà esattamente durante il viaggio del film on the road, ma ha dato alcuni particolari sui personaggi, dicendo che le loro controparti sul grande schermo saranno molto diverse da loro stesse: "Amy in questo film, insegue il sogno di una vita di essere un assistente di volo, mentre io sarò un disastro.".

Per quanto riguarda l'uscita nelle sale del film, ancora senza titolo, la Lawrence ha affermato che i fan dovranno essere pazienti: "La sceneggiatura è finita. Entrambe stiamo solo cercando di capire come rendere compatibili i nostri programmi.".