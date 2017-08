Jennifer Lawrence in quattro spot tv di Madre! in concorso a Venezia

Madre! racconta la storia di una giovane coppia che riceve in casa due visitatori sconosciuti e indesiderati. La donna è costretta ad ospitarli in casa con il beneplacito del marito. Qualcosa di oscuro e terrificante si annida ora tra quelle quattro mura. Il cast di Madre! comprende il premio Oscar Jennifer Lawrence, il premio Oscar Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer, Domhnall Gleeson, Kristen Wiig, Brian Gleeson e Stephen McHattie. In Concorso alla Mostra di Venezia, il film sarà nelle sale italiane a partire dal 28 settembre.

