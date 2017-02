Jennifer Garner si unisce al cast di Simon vs. the Homo Sapiens Agenda

(Dallas Buyers Club) si è appena aggiunta al cast di. Il film è l'adattamento dell’omonimo romanzo best-seller di, produttore esecutivo di molte serie TV dellaper(Arrow, The Flash, Supergirl, Riverdale, Legends of Tomorrow), dirigerà la pellicola.

Il cast comprende già Nick Robinson (Jurassic World) nei panni di Simon Spier, Alexandra Shipp (X-Men: Apocalypse) nel ruolo di Abby Suso, Jorge Lendeborg Jr. (The Land) nella parte di Nick Eisner, Katherine Langford (Thirteen Reasons Why) nei panni di Leah Burke, e Logan Miller (Scouts Guide to the Zombie Apocalypse) nel ruolo di Martin Addison. Il film è sceneggiato da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger (This Is Us). Jennifer Garner interpreterà la madre di Simon Spier.

Il sedicenne e non-dichiarato gay Simon Spier preferisce risparmiare il suo dramma per il musical della scuola. Ma quando un’e-mail cade nelle mani sbagliate, il suo segreto è a rischio di divenire di dominio pubblico. Ora Simon è sotto ricatto: se non giocherà come gregario per il pagliaccio della classe Martin, le sue preferenze sessuali saranno rese pubbliche. Peggio ancora, la privacy di Blue, lo pseudonimo del ragazzo con scambiava le sue e-mail, sarà compromessa. Tra le dinamiche con il suo gruppo di amici e questa rischiosa relazione, le cose si fanno piuttosto complicate. Ora, Simon deve trovare un modo per uscire dalla sua zona di comfort prima che sia qualcun altro a spingerlo fuori, senza rischiare però di alienarsi i suoi amici, compromettersi, o perdere l’occasione di vivere i suoi attimi di felicità con il ragazzo più adorabile che abbia mai incontrato.

L'autrice del romanzo, Albertalli, ha una pagina Tumblr con gli aggiornamenti sul film dove lei stessa si descrive dicendo: "Scrivo libri su adolescenti i cui stomaci sono pieni di oreo e farfalle." Secondo la sua pagina, l’inizio delle riprese del film sono previste per marzo vicino ad Atlanta, in Georgia.