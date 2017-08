Jennifer Aniston è in trattativa per interpretare una commedia R-rated

Pare che Jennifer Aniston sia in fase finale di trattativa per firmare il contratto che la vedrebbe apparire nella nuova commedia, ancora senza titolo, diretta e scritta dalla regista

Il film parla di una coppia di periferia piena di impegni, che cerca di ritrovare il divertimento di gioventù. Joby Harold e Tory Tunnell produrranno il film; Matt Schwartz e Douglas Banker saranno invece produttori esecutivi. Sam Brown supervisionerà per la STX insieme a Drew Simon e Jeannette Francis. La Aniston è attualmente allo sviluppo di Significant Other, sempre per la STX.

Jennifer Aniston è conosciuta per aver interpretato il ruolo di Rachel Green in Friends dal 1994 al 2004, e per questa serie ha vinto un Primetime Emmy Award, un Golden Globe Award e lo Screen Actors Guild Award. E' anche apparsa in numerosissimi film, tra ii quali ricordiamo Una Settimana da Dio con Jim Carrey.