Jeffrey Dean Morgan commenta l'annuncio del film su Flashpoint

Nella giornata di ieri è stato confermato dalla Warner che il film su Flash sarà intitolato, alludendo quindi alla celebre miniserie a fumetti di

La storia racconta del viaggio indietro nel tempo di Barry Allen per salvare la propria madre. Ci riesce, ma al suo ritorno nel presente le cose sono cambiate drasticamente, e non certo per il meglio. Uno dei cambiamenti più drastici riguarda l’omicidio di Thomas e Martha Wayne, che invece sopravvivono a discapito del piccolo Bruce. In questo nuovo universo è Thomas Wayne a vestire i panni di Batman.

E proprio l’interprete del padre di Bruce in Batman v Superman, Jeffrey Dean Morgan, ha speso una parola su Twitter taggando anche Lauren Cohan per commentare l’annuncio della Warner: “Dicevate?...”. L’attore si era già più volte espresso favorevole alla sua partecipazione a un film che narrasse gli eventi di Flashpoint, e a indossare l’iconico costume del Cavaliere Oscuro. Non ci resta che aspettare e vedere se il suo casting verrà confermato nelle prossime settimane.