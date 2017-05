Jeff Bridges e Diane Lane firmano per un nuovo progetto di Reed Morano

Che per adesso è ancora senza titolo. La storia alla quale dovrebbero prendere parte i due grandi attorisarà diretta da

Scritta dallo sceneggiatore de I Ragazzi Stanno Bene Stuart Blumberg, il film si baserà sulla vicenda di un violinista dal carattere difficile (Bridges), la cui vita cambia non appena gli viene diagnosticata una malattia pericolosa. Costretto dai trattamenti a riavvicinarsi a una moglie ormai estranea (Lane), l'uomo cambierà il suo carattere profondamente e inizierà a connettersi di nuovo alla musica e alle persone che lo circondano, in modi che non credeva possibili. Il film inizierà le riprese a Boston il prossimo Ottobre.

Jeff Bridges sarà al cinema nel 2017 in Kingsman: The Golden Circle, mentre vedremo di nuovo Diane Lane nei panni di Martha Kent nel prossimo Justice League.