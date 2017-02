Jeepers Creepers 3: iniziate le riprese del film

Bloody Disgusting ha annunciato che sono ufficialmente iniziate le riprese di, terzo capitolo del franchise horror diretto da. Dopo i numerosi rinvii e le brusche interruzioni della produzione, il film ora ha davvero cominciato a prendere forma, grazie al primo ciak avvenuto negli Stati Uniti nella giornata di ieri.

La concretizzazione di questo terzo capitolo sembrava essere sul punto di sfumare ma ad inizio anno il progetto è tornato in carreggiata.

Il sito riporta inoltre che Trish Jenner, uno dei personaggi più amati dai fans e interpretata da Gina Phillips, tornerà nel cast e che questo terzo capitolo sarà proprio incentrato su di lei.

Madre di un figlio adolescente, Darry, Trish Jenner ha un incubo ricorrente: suo figlio farà la stessa fine del fratello, morto ucciso da Creeper più di vent'anni fa.

Trish, che nel frattempo è diventata una donna ricca e potente, inizia una missione insieme a Jack Taggart Sr. e Jr. per combattere il regno di Creeper e non permettere che possa più terrorizzare qualcuno.

Le riprese di Jeepers Creepers 3 hanno preso il via a Baton Rouge, in Louisiana.