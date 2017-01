Jeepers Creepers 3 - Il canto del diavolo è tornato in pre-produzione

Un terzo capitolo della saga horror didoveva cominciare la produzione l'anno scorso, in modo da uscire nelle sale quest'anno, ma sfortunatamente questo non è mai avvenuto per una serie di problemi. Le cose sembrano però essersi sbloccate e il film sembra di nuovo pronto a ripartire!

La produzione del film fu bruscamente interrotta nel mese di aprile 2016, e da allora non c'è stata nessuna dichiarazione sul perché il film fu sospeso, o se Jeepers Creepers 3 sarebbe mai stato completato. Oggi, è però emerso un report esclusivo che indica che la pellicola horror è attualmente di nuovo in pre-produzione. È infatti il sito Bloody-Disgusting a segnalare che la produzione è cominciata in Louisiana, un cambio di sede da Vancouver, in Canada, dove era originariamente prevista.

Altri dettagli da Bloody-Disgusting includono il fatto che il creatore nonché regista della saga, Victor Salva, sarebbe di nuovo alla regia, dopo un passato controverso in cui fu accusato di condotta sessuale illecita con un minore, il che portò a ripetuti appelli per estrometterlo dal franchise di Jeepers Creepers. Se Salva è tornato a dirigere, allora è chiaro non hanno avuto seguito.

I rumor per Jeepers Creepers 3 indicavano che il terzo capitolo sarebbe stato caratterizzato dal ritorno di Brandon Smith nei panni del sergente Davis Tubbs, che farà squadra con una task force determinata a distruggere il Creeper (interpretato da Jonathan Breck) una volta per tutte. A quel tempo, Salva aggiunse: "Porteremo di nuovo sotto i riflettori il camion del Creeper, e risponderemo alle grandi domande sul Creeper: quello che è, da dove viene e perché fa quello che fa."

Bloody-Disgusting non può confermare se tutto questo è ancora nei piani, ma vi terremo aggiornati non appena avremo ulteriori informazioni. Ovviamente non è stata ancora fissata nessuna data di uscita per la pellicola.