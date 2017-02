Jay And Silent Bob: Kevin Smith rivela i dettagli del reboot

La scorsa settimana, internet è stato invaso da un'ondata di frenesia quandoha annunciato che stava sviluppando un nuovo reboot sui personaggi di. Il regista aveva parlato del progetto su Facebook e orasta dando ai fan più particolari a proposito del reboot.

"Nella sceneggiatura per il mio prossimo film reboot Jay and Silent Bob, il vecchio film Miramx su Bluntman & Chronic sta diventando un moderno riavvio come Bluntman v Chronic. Non vedo l'ora di girare le scene del film-nel-film...".

Naturalmente, i fan di Smith riconosceranno il Bluntman & Chronic come i due eroi e personaggi immaginari dei fumetti che esistono all'interno dell'universo cinematografico di Smith. I personaggi sono apparsi in Chasing Amy e Jay and Silent Bob Strike Back. Ci sono inoltre riferimenti anche in film come Clerks II ed il film di animazione Jay & Silent Bob's Super Groovy Cartoon Movie.

Quando il reboot Jay and Silent Bob debutterà, i fan possono aspettarsi che Bluntman e Chronic inseriranno commenti sull'attuale amore di Hollywood per i film sui supereroi. Smith, infatti, è stato coinvolto con progetti di intrattenimento DC come The Flash e Supergirl e Bluntman v Chronic è un cenno ovvio a Batman v Superman: Dawn of Justice. Quest'ultimo film ha ricevuto recensioni contrastanti e il film di Smith farà riferimento senza dubbio a come l'industria dei media ha reagito alla pellicola.