Jay And Silent Bob: Brian O'Halloran conferma il suo ritorno nel reboot

ha confermato il suo ritorno nell’annunciato reboot delle avventure di, i due strambi personaggi creati dae apparsi per la prima volta nel cult

O’Halloran tornerà a vestire i panni di Dante Hicks, il proprietario del piccolo shop protagonista in Clerks e successivamente in Clerks 2. Il personaggio di Hicks apparve anche nello spin-off dedicato al duo, Jay & Silent Bob Strike Back. Non è tutto: nel corso della sua partecipazione al Wizard World Chicago, O’Halloran ha suggerito che nel reboot potrebbe interpretare alcuni personaggi diversi e non solo Dante Hicks.

“Si, prenderò parte al film. Di sicuro passeremo del tempo a divertirci con i personaggi inventati da Kevin Smith, tra cui quelli da me interpretati. Ne ho interpretati molti ormai, quindi penso ne porteremo più di uno nel nuovo film”. O’Halloran avrebbe dovuto tornare nel ruolo di Dante Hicks in Clerks 3, prima che il progetto fosse cancellato.