Jaume Collet-Serra non dirigerà Suicide Squad 2 ma Jungle Cruise per la Disney

Deadline conferma che il registaè stato scelto dalla Walt Disney Pictures per dirigere, pellicola in live-action dello studio ispirato alla nota attrazione.

La pellicola verrà girata nella primavera del 2018 con Dwayne 'The Rock' Johnson, ed è descritta come un'avventura d'azione sullo stile di Indiana Jones. Originariamente John Requa & Glenn Ficarra erano stati scelti per scrivere la sceneggiatura, sebbene la stesura più recente porta la firma di J.D. Payne & Patrick McKay.

Questo ingaggio esclude, dunque, la possibilità di vedere il regista alla guida di Suicide Squad 2. Jaume Collet-Serra era stato definito il frontrunner per dirigere il sequel della DC ma, a questo punto, la Warner dovrà cercare altrove. Nel sequel dovrebbero tornare Will Smith e Margot Robbie, cosi - come spiega Deadline - è atteso il ritorno di Jared Leto, che era stato piuttosto vago circa un suo ritorno.