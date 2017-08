Jasper Jones: trailer per il film con Hugo Weaving e Toni Collette

Signature Entertainment ha diffuso il trailer britannico di, film che vanta nel suo cast due presenze importanti come quelle di

Già definito come lo Stand By Me australiano, la pellicola è diretta da Rachel Perkins ed è basata sul romanzo best-seller di Craig Silvey e vede presenti anche Levi Miller e Angourie Rice (The Nice Guys, Spider-Man: Homecoming).

Sinossi: Questo racconto di formazione ambientato nell’Australia rurale ha per protagonista il quattordicenne Charlie Bucktin, un ragazzo affezionatissimo alla lettura. Una notte Jasper Jones, un meticcio ai margini della piccola cittadina in cui vive, gli mostra il cadavere della giovane Laura Wishart e la sua vita cambierà per sempre. Convinto dell’innocenza di Jasper, Charlie comincia un lungo percorso per rintracciare il vero assassino. Ambientato sul finire dell’estate del 1969, Charlie sconfiggerà il razzismo dei suoi concittadini e affronterà la separazione dei propri genitori in un viaggio che lo porterà a scoprire il valore del coraggio.

Jasper Jones è già uscito nelle sale australiane e arriverà presto anche nel Regno Unito.