Jason Statham e Gal Gadot nello spot del Super Bowl

Il conto alla rovescia in America per ilè già partito da tempo, anche se all'evento sportivo più importante degli Stati Uniti e tra i più importanti al mondo, manca ancora diverso tempo. Tuttavia la macchina commerciale è in funzione da diversi giorni, con spot e trailer vari. L'ultimo video vede protagonisti

La pubblicità diffusa dai network statunitensi vede in azione uno dei co-protagonisti di Fast and Furious 8 e Gal Gadot, novella Wonder Woman cinematografica. Lo spot è molto dinamico e vede i due attori combattere e sconfiggere i nemici.

Jason Statham sarà al cinema quest'anno con l'ottavo capitolo di Fast and Furious mentre nel 2016 l'abbiamo visto in Mechanic: Resurrection. Questo spot accresce invece l'attesa del film su Wonder Woman, diretto da Patty Jenkins, in uscita il primo giugno e, sempre nei panni della famosa eroina, di Justice League, diretto da Zack Snyder.

La prossima finale del Super Bowl avrà luogo il prossimo 7 febbraio.