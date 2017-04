Jason Mantzoukas e Grace Gummer nel cast di The Long Dumb Road

I due attori entrano a far parte del gruppo di lavoro della regista, che precedentemente ha co-sceneggiatoe che sarà anche produttrice dicon Jacqueline Ingram. Il film uscirà nelle sale nel 2018.

La storia parla di viaggi lunghi, che possono essere a volte problematici. Due uomini (Mantzoukas e Tony Revelori - Spider-Man: Homecoming) si incontrano per caso in un momento in cui entrambi stanno passando un periodo che li porta a fronteggiare delle scelte. Sono entrambi a un bivio nelle loro vite e per questo decidono di intraprendere un viaggio insieme, attraverso il SudAmerica. Durante il tragitto, incontreranno gi altri attori del cast: Ron Livingston, Casey Wilson, Ciara Bravo, Annie Lederman e Pamela Reed. Nel film anche Taissa Farmiga e Grace Gummer.