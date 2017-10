Jason Blum parla di Halloween: dal regista al coinvolgimento di Carpenter

Quando ad inizio anno è stato annunciato un nuovo film della saga di Halloween , in molti sono rimasti sorpresi e curiosi dall'operazione di riportare sul grande schermo il personaggio di Michael Myers, ignorando numerosi dei sequel realizzati nel corso di questi anni.

Jason Blum della Blumhouse produrrà il nuovo episodio del franchise e, in un'intervista, ha elogiato la scelta di David Gordon Green come regista: "Penso che i registi di film horror siano bravi registi. Hollywood pensa che devi aver diretto un bel film horror per dirigere una pellicola horror di uno studio, ma io preferisco che un regista abbia realizzato un paio di buoni film piuttosto che solo un bell'horror per dirigere uno dei nostri progetti. David è un grande storyteller. Ha scritto Halloween con Danny McBride e inizieremo tra cinque settimane, ma quello che lo ha portato da noi è la sua qualità di grande storyteller".

Il nuovo film coinvolgerà anche John Carpenter come consulente, una cosa di cui parla Blum nell'intervista: "Siamo andati da lui e gli abbiamo chiesto di partecipare. Non aveva nessun contratto, nessun obbligo, niente di niente che lo costringesse a partecipare. Siamo semplicemente andati da lui e chiesto se volesse partecipare. Non prendiamo alcuna grossa decisione senza la sua approvazione. Lui ha approvato David e Danny per primo. Ha approvato il loro primo pitch, il loro primo script, il ritorno di Jamie Lee Curtis. Ogni volta che c'è da prendere una grossa decisione, lui è coinvolto e non lo faremmo mai senza la sua benedizione".