Jared Leto sarà Hugh Hefner nel biopic dedicato al compianto papà di Playboy!

È oggi l'a riportare in esclusiva chevestirà i panni del compiantoin un biopic dedicato al papà di, scomparso alla veneranda età di 91 anni pochi giorni fa, dopo una vita totalmente dedicata al business e al piacere.

A dirigere troveremo Brett Ratner (Hercules, Rush Hour), come già da tempo annunciato, regista scelto direttamente da Hefner tra l'altro prima della sua scomparsa. Lo stesso Ratner ha detto di Leto: "Jared è un vecchio amico. Quando ha sentito che avevo ottenuto i diritti della storia di Hef mi ha detto 'Voglio interpretarlo. Voglio capirlo'. E credo davvero che Jared possa farlo. È un dei più grandi attori in circolazione al giorno d'oggi".



La storia del biopic racconterà la vita di Hefner, dalla fondazione della rivista Playboy nel 1953 alla sua vita da club man e da scapolo, invidiata da molti e imitata da tanti. Ratner vuole anche riprodurre un reboot di Playboy After Dark, il talk show presentato da Hefner nei tardi anni '60.