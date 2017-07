Jared Leto non conferma né nega il suo ritorno nel DC Extended Universe

Con la conferma del sequel die di una possibile nuova trilogia su Batman, in molti si aspettano il ritorno dinei panni di Joker.

Intercettato da Entertainment Tonight Canada, all’attore – che rivedremo a ottobre nell’attesissimo Blade Runner 2049 – è stato chiesto del suo futuro nei panni della nemesi di Batman, ma la risposta è stata a dir poco frustrante: “Parlare del Joker è come parlare del Fight Club… è la prima regola. A meno che tu non voglia farti molto male, è meglio lasciar perdere”.

In seguito all’uscita di Suicide Squad, Leto non ha mai nascosto il suo disappunto per il minutaggio riservatogli nella pellicola, molto inferiore in relazione al materiale girato. Così come è stata grande la delusione dei fan, ingannati dai vari trailer cinematografici che sbandieravano un ruolo ben più ambio per Joker. L’impressione è quella che se dovesse concretizzarsi un ritorno di Leto nel DC Extended Universe, si tratterà di un ruolo molto ampio. Su queste pagine potete visualizzare, intanto, il nuovissimo trailer di Justice League, diffuso durante il panel Warner al San Diego Comic-Con.