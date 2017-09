Jared Leto confuso dai piani della DC per Joker, conferma i rumor

Avremo più di un Joker al cinema. Più versioni dello stesso personaggio, ambientate in universi differenti l'uno dall'altro. La conferma sembra arrivare proprio da, che interpreta il personaggio nell'Universo Cinematografico DC.

Leto tornerà ad interpretare il villain di Batman nel prossimo Suicide Squad 2, che proprio oggi ha trovato un regista, ed in alcuni spin-off mentre un altro attore darà vita al personaggio in un film totalmente scollegato e ambientato in un altro universo cinematografico.

Intervistato a riguardo, Leto ha confermato i rumor e chiarito la sua posizione: "Si, sono dei film entrambi in fase di sviluppo. Anche io sono stato confuso a riguardo. Ma ci sono un paio di cose che stanno accadendo nell'Universo DC. Io adoro il Joker. E' un gran bel personaggio, divertente da interpretare. Ma è un universo molto più grande e quando interpreti il Joker non prendi l'esclusiva. Hai l'onore di interpretarlo un paio di volte e poi qualcun'altro lo interpreta al posto tuo. Confermo che ci sono altri film in fase di sviluppo e non vedo l'ora di vedere cosa ne uscirà fuori".