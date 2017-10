Jared Leto conferma le trattative per entrare nel cast di Tron 3

Correva l'anno 2015 quando la Walt Disney Pictures cancellò Tron 3 dopo vari mesi passati a svilupparlo. Poi la svolta lo scorso marzo: arriva una sorta di ibrido tra sequel e reboot dedicato a Tron

La trama dovrebbe riprendere molto dall'ormai defunto Tron 3 titolato Tron: Ascension di Joseph Kosinski e l'attore Jared Leto era stato definito "in trattative" per interpretare il protagonista nel nuovo film.

In una nuova intervista, ora Leto conferma le voci di corridoio, sebbene confermi che è ancora troppo presto: "Il primo Tron era un gran film e penso ci sia tantissimo potenziale in quel mondo, c'è ancora molto da dire. Sono assolutamente pronto ad aiutarli, ne abbiamo già discusso e non vedo l'ora di poter dare vita a questo progetto. Ma stiamo ancora parlando dei primi giorni di sviluppo".

Justin Springer produrrà il film insieme a Emma Ludbrook e lo stesso Leto