Jared Leto chiarisce la questione "Joker" nel DCEU una volta per tutte!

Jared Leto , l'attore che interpretanel, parla dei rumor che stanno girando sul suo conto riguardo la futura presenza della "sua" versione del villain nei prossimi film del franchise.



Negli ultimi giorni c'è stato un susseguirsi incredibili di voci che vogliono sia il Joker di Leto che il nuovo Batman fuori dal DCEU.

Deadline ha riportato due giorni fa la notizia che si sta lavorando a uno standalone su Joker, una origin story e che, quindi, Leto non sarebbe tornato nel DCEU. Un giorno dopo, tuttavia, un nuovo report ha chiarito che Leto tornerà per Suicide Squad 2 e un film sul Joker e Harley Quinn, se non anche in Gotham City Sirens.

Praticamente nello stesso momento Jared Leto, che si trovava in Australia, ha detto allo show radio Kyle and Jackie O che:

"No, (non ha finito col ruolo), ma ci sono un sacco di voci che girano, la maggior parte ca***te! Ma credo che sia semplicemente una cosa divertente di cui sparlare. Anche quando è uscito Suicide Squad ci sono state un sacco di voci contro il film, contro gli attori ecc... E nulla era vero. Fare Suicide Squad per me è stato incredibile, un'esperienza straordinaria. Erano tutti fantastici. Margot Robbie è una delle persone più carine e gentili e una delle migliori attrici con cui abbia mai lavorato. Mi è piaciuto un sacco lavorarci insieme. Le scene che abbiamo girato io e lei sono state le più divertenti che abbia mai fatto. Ma è tutto straordinario in quel mondo, e sono fiero di farne parte."

Capito?

Inoltre, Matt Reeves, regista del prossimo The Batman, ha confermato che anche il Cavaliere oscuro continuerà ad essere parte del DC Extended Universe.