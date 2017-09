Jane Goldman potrebbe non lavorare a L'Uomo d'Acciaio 2 con Matthew Vaughn

Il regista di Kingsman, Matthew Vaughn , ha espresso il suo interesse nel sviluppare, sequel de, pellicola del 2013 diretta dae prodotta da, primo capitolo del DC Extended Universe. Nel caso Vaughn dirigesse davvero il film potrebbe non avere al suo fianco

La Goldman, storica collaboratrice di Vaughn, ha parlato del progetto dicendo:"Non so a che punto sia ma se lo sta adattando penso lavorerà allo script. Non so realmente cosa sta accadendo in merito a questo progetto perchè non è una conversazione che ci ha riguardato quindi nel caso non credo che sarò io a lavorarci."

In ogni caso si è detta entusiasta di un eventuale coinvolgimento di Vaughn nel film:"Sono contenta e andrò sicuramente alla prima al di là del fatto che io lavori ancora oppure no nel mondo dei cinecomic. Sono contenta delle esperienze che ho avuto e al momento non ci sono progetti in corso che mi riguardano in questo ambito."

Jane Goldman lavorato agli script di Kick-Ass e X-Men: Giorni di un futuro passato.

Matthew Vaughn, al cinema in questi giorni con Kingsman: Il Cerchio d'Oro, si è detto molto interessato a sviluppare un film su Superman.