James Wan aggiorna sullo stato di The Conjuring 3, The Nun e The Crooked Man

Attualmente in Australia, dove sta girando il film standalone su

“Quando iniziammo col primo film – ha dichiarato Wan – partì tutto come un semplice gioco. Creammo un mondo dove tutto ciò che circondava i coniugi Warren, tutti gli oggetti e gli artefatti, poteva avere una storia propria e un proprio film. Neanche nei nostri sogni più sfrenati avremmo immaginato che avremmo realizzato tutti questi film”. Il riferimento è ovviamente agli spin-off della serie, Annabelle e Annabelle 2 e un terzo – The Crooked Man –in fase di sviluppo.

Parlando del sedondo spin-off sulla malefica bambola, Wan ha elogiato il lavoro della giovane Talitha Bateman: “Talitha era una delle giovani attrici che avevo preso in considerazione per The Conjuring 2. Avevamo già visto una lunga serie di aspiranti attrici per il ruolo di Janet ed erano rimaste solo Talitha e Madison Wolfe, che poi ottenne la parte. Ma sapevamo che Talitha era un talento eccezionale e che se avessimo avuto l’opportunità di lavorare con lei in futuro, l’avremmo afferrata”.

Sul rapporto con il regista David S. Samberg, di cui Wan aveva già prodotto l’esordio – Lights Out – il filmmaker malese-australiano ha espresso solo belle parole: “Io e la New Line ci siamo trovati molto bene con David per Lights Out e quando abbiamo dovuto scegliere il regista per Annabelle 2, ci è sembrata la persona perfetta. David sentiva di poter portare in questo mondo qualcosa di unico, che si sposasse con la sua visione e penso abbia funzionato molto bene”. Le stesse sensazioni sono riservate a Corin Hardy, che dirigerà lo spin-off di Insidious su The Nun dopo l’ottimo riscontro con The Hallow: “Adoro Corin, quel tipo è fantastico. Lo metto al fianco di David in termini di persone veramente appassionate al genere, giovani e talentuose. Questo è il genere di registi che cerchiamo. Sono molto entusiasta di quello che ha fatto con The Nun, e sto lavorando con lui alla post-produzione.

“Con The Crooked Man siamo ancora in una fase iniziale della lavorazione, ma pensiamo di avere una storia davvero eccezionale. Quello che vogliamo ottenere con l’universo di L’Evocazione è un diverso aspetto e approccio con ogni sua storia. Annabelle appartiene al sottogenere horror delle bambole possedute e con The Crooked Man vorremmo spingerci in qualcosa di più dark, come in una favola horror un po’ stravagante. Per restare in tema, stiamo lavorando duramente su The Conjuring 3. Certamente è un franchise che non prendo alla leggera, perché si tratta della serie madre e i film della serie madre devono essere a prova di bomba. Abbiamo bisogno siano così per poter poi dar credibilità agli spin-off”.

Wan ha infine ammesso che è piuttosto improbabile un suo coinvolgimento come regista anche per il terzo capitolo a causa di altri impegni. “Con il mio programma non credo sia realistico poterlo pensare, sarò impegnato su Aquaman ancora per un anno e mezzo. Non la vedo una possibilità al momento. Se potessi realizzare un film in stile Avengers nell’universo di The Conjuring? Sarebbe incredibile”.

Annabelle 2: Creation è arrivato nelle sale italiane lo scorso 3 agosto, su queste pagine potete leggere la nostra recensione.