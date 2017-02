James Mangold parla di Logan... e dei capelli del Professor Xavier

Ci siamo quasi. Tra meno di un mese, arriverà in Italia, nuovo film incentrato sulla figura di Wolverine e ultimo cona dargli il volto. La regia è affidata a, che aveva già diretto il precedente

In una nuova intervista, Mangold ha spiegato qual è l'inspirazione per questo Logan cinematografico: "Hugh Jackman ricorda Clint Eastwood ne Gli Spietati, mentre Patrick Stewart come Charles Xavier avrà un po' di capelli". Ed i capelli del Professor Xavier sono stati un po' al centro di numerose discussioni in rete, soprattutto dopo che X-Men: Apocalisse ci ha spiegato come li ha persi. "E' un po' un sacrilegio" scherza il regista, che afferma che secondo lui c'è un'altra teoria sulla perdita e ricrescita dei capelli: "la mia teoria è che sia troppo occupato nella sua testa per farsi crescere i capelli. Ora che sta rallentando mentalmente, iniziano a crescergli qua e là".

Una teoria interessante (forse), che ovviamente non si sposa con quello che è accaduto nei precedenti capitoli... ma sappiamo che la continuity, nell'Universo X-Men, non è il pezzo forte della saga.

Infine, il regista ha svelato qual'era la sua 'idea' originale per il film quando l'ha proposta alla Fox: "Ho detto loro che volevo fare Little Miss Sunshine con Logan, Charles Xavier e X-23. Mettete questi personaggi all'interno di un furgone per la strada nel 2029 e vediamo che cosa accade".