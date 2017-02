James Madigan alla regia di The Rats of NIMH

Due anni fa, è stato annunciato che la MGM si era assicurata i diritti di sfruttamento cinematografico di(da noi arrivato come), romanzo del 1971 firmato da

Ora Variety svela che lo studio ha ingaggiato James Madigan (Meg) per dirigere questo nuovo adattamento cinematografico, titolato semplicemente The Rats of NIMH. Questo nuovo progetto sarà un ibrido CGI-live action.

Michael Berg firmerà la sceneggiatura del film che sarà prodotto da Daniel Bobker ed Ehren Kruger. Nel romanzo originale, Mrs. Frisby era una topolina vedova che doveva trovare una soluzione per far guarire suo figlio da una grave influenza e, soprattutto, traslocare visto che la sua casa si trovava nel bel mezzo del campo che il contadino aveva deciso di arare. Un aiuto arriverà da altri topi con un inquietante segreto dal passato...

Don Bluth aveva già adattato il film nel 1982 sotto forma di cartoon con il titolo Brisby e il segreto di NIMH.