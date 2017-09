James Gunn sulla possibilità di dirigere un Guardiani della Galassia vol.4

Probabilmente chiederglielo è stato troppo prematuro, ma qualche fan ha preso la palla al balzo di un Q&A su Facebook ed ha chiesto al filmakerquali sono le possibilità di vederlo tornare al lavoro su un potenziale

Attualmente James Gunn è al lavoro sulla sceneggiatura di Guardiani della Galassia vol.3, rumoreggiato per il 2020, e di cui firmerà ancora la regia, mentre sta sviluppando anche altri progetti cinematografici con i Marvel Studios in cui svolge il ruolo di consulente.

Ed è proprio questo che afferma nella risposta data al fan in questione: "E' improbabile che torni alla regia di un quarto Guardiani. Ma questo non vuol dire che... continuerò a lavorare ad altri progetti per la Marvel. Continuerò a sviluppare idee, sviluppare i personaggi dei Guardiani, dove andranno, introdurre nuovi personaggi cosmici... tante idee in cantiere".