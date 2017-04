James Gunn smentisce il titolo di Avengers 4

A maggio 2018 Thanos sfiderà tutti gli eroi dell'Universo Cinematografico Marvel Studios in. Ma nel 2019 la saga continuerà con un quarto capitolo dedicato ai Vendicatori ancora senza un titolo.

Zoe Saldana, interprete di Gamora, nella giornata di ieri, sembra abbia per errore rivelato il titolo - che il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige voleva tenere 'top-secret' fin quando poteva. Saldana ha lasciato intendere che il titolo possa essere Avengers: Il Guanto dell'Infinito, il che - potenzialmente - potrebbe aver senso, anche se inverte le run a fumetti originali. Infatti in Infinity War potrebbe esserci una guerra - da parte di Thanos e dei suoi sgherri - alla ricerca delle gemme dell'Infinito, per poi scatenare la sua ira - e, dunque, il Guanto dell'Infinito - soltanto nel quarto episodio.

Nonostante ciò, James Gunn ha smentito categoricamente il titolo: "No, non è quello il titolo. Credo che Zoe si sia confusa. Parlerò con Zoe, ma credo che sia soltanto confusa".