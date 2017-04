James Gunn scriverà e dirigerà Guardiani della Galassia vol.3!

In attesa del 25 aprile, quando in Italia usciràha annunciato ufficialmente che tornerà a scrivere e dirigere ancheche, almeno per il momento, non ha una data di uscita fissata.

"Ad Hollywood spesso si finiscono le trilogie a casaccio, e non volevo diventare parte di quella tradizione poco onorevole in cui fingi che il terzo episodio non sia mai esistito. Non volevo fare un terzo film per soldi, né perché gli altri volevano che lo facessi. Avevo bisogno di farlo perché volevo farlo. Nella mia carriera non ho mai preso una decisione non basandomi sulla passione e l'amore per le storie ed i personaggi, e di certo non volevo iniziare ora... quindi, si, scriverò e dirigerò Guardiani della Galassia vol.3." ha spiegato James Gunn "Alla fine, il mio amore per Rocket, Groot, Gamora, Star-Lord, Drax, Yondu, Mantis e Nebula - e alcuni degli eroi che vedremo in futuro - va più in profondità di quanto possiate immaginare, e sento che ci sono altre avventure che possono vivere e cose che possono imparare su loro stessi e su quest'universo - a volte splendido, altre volte spaventoso - che abitiamo. E, come per il primo e per Vol.2, lavoreremo su una storia che possa sorprendervi".

Gunn ha confermato che Guardiani della Galassia vol.3 chiuderà un nuovo capitolo nell'Universo Cinematografico dei Marvel Studios e lancerà le storie dei prossimi dieci anni: "Quel che è accaduto nei film Marvel da dieci anni a questa parte hanno portato ad Avengers: Infinity War. Guardiani della Galassia vol.3 uscirà dopo Infinity War. Concluderà questa iterazione dei Guardiani della Galassia, e aiuterà a catapultare i vecchi e i nuovi eroi della Marvel nei prossimi dieci anni - ed oltre. Lavorerò a stretto contatto con Kevin Feige e tutta la gang per aiutare a capire dove porteranno queste storie, assicurandomi che il futuro dell'Universo Cosmico Marvel sia speciale, autentico e magico come lo è ora. Prometto a tutti i fan che lo farò rispettando e amando tutti i personaggi".