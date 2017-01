James Gunn ha proposto un film di Moon Knight alla Marvel

James Gunn, regista di Guardiani della Galassia, è un grande fan della Marvel e, molto spesso,ha dichiarato questa passione sui social network. Ed ora ha svelato qualcosa in più...

Un po' a sorpresa, Gunn ha svelato di aver fornito alla Marvel un'idea per una potenziale pellicola su Moon Knight. Gunn ha affermato che, nel caso venga approvato, non lo dirigerà perché impegnatissimo.

Di Moon Knight, uno dei personaggi minori della Marvel più amati dai fan, non c'è alcun film in fase di sviluppo. Si è vociferata a lungo la voce di una possibile serie per Netflix, casa di molti eroi oscuri della Marvel, ma nulla di confermato al momento. Se verrà realizzato, bisognerà vedere se useranno o meno l'idea di James Gunn.

Guardiani della Galassia vol.2, prossimo film di Gunn, arrivera nei cinema ad aprile.