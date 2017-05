James Gunn ha già iniziato a scrivere Guardiani della Galassia vol.3

sta iniziando la sua corsa al botteghino americano, maha confermato ad USA Today di aver già iniziato la lavorazione della sceneggiatura del già annunciato

Come vi abbiamo riportato, Gunn ha già parlato con gli attori - e Zoe Saldana in particolare - riguardo i loro ruoli nel terzo capitolo della saga che, al momento, non ha ancora una data di uscita fissata. Mentre Vol.2 è ambientato solo sei mesi dopo il primo episodio, Vol.3 sarà ambientato dopo i prossimi film sugli Avengers ovvero Infinity War (maggio 2018) e il quarto film senza titolo (maggio 2019).

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha sempre confermato che in Infinity War ritroveremo il team leggermente cambiato rispetto a Vol.2 in quanto è passato del tempo; la Marvel ha fissato ben tre date di uscita per il 2020 e, ormai, sembra chiaro che una di queste sia per Vol.3.

Dopo Guardiani della Galassia vol.3, Gunn supervisionerà ulteriori progetti cosmici per la Marvel.