James Gunn elogia Thor: Ragnarok e parla di Guardiani della Galassia Vol. 2

James Gunn ha organizzato uno dei suoi soliti Q&A su Facebook, e ha risposto alle numerosissime domande dei fan.

Moltissime le domande (e successive risposte) relative al suo prossimo cinecomic, Guardiani della Galassia Vol. 2, che arriverà tra meno di tre mesi al cinema.

Il regista statunitense ha rivelato che il sequel avrà una durata leggermente più lunga del primo film (che era di 121 minuti). Ha confermato la presenza di Sylvester Stallone ma ha specificato che non vuole rivelare l'identità del suo personaggio fino all'uscita del film.

Ha svelato che Vin Diesel non ha usato la stessa voce profonda per doppiare Baby Groot a causa della diversa natura del personaggio, e che si sono divertiti ad esplorare le sue tonalità di voce. Prima di ingaggiare Chris Pratt per il ruolo di Peter Quill/Star-Lord, la produzione ha provinato circa duecento attori, e se Chris avesse rifiutato gli sarebbe piaciuto avere Glenn Howerton nella parte.

Ha confermato che Peter Quill non è mai tornato sulla Terra dopo il rapimento da parte di Yondu (Michael Rooker).

Prima di decidere i componenti dei Guardiani e i personaggi secondari, ha tenuto in considerazione ogni singolo personaggio mai avvicinatosi al gruppo nei fumetti e da lì ha scritto una prima bozza della sceneggiatura, che prevedeva molti più personaggi.

Gli piacerebbe molto vedere Kingpin (Vincent D'Onofrio in Marvel's Daredevil) insieme ai Guardiani, e ha rivelato che il suo film dell'Universo Cinematografico Marvel preferito è Iron Man di Jon Favreau.

Ha ammesso che nel primo capitolo Drax (Dave Bautista) era molto meno potente rispetto alla controparte cartacea, ma che nel secondo sarà più attivo e mostrerà nuove capacità.

Ha negato la presenza di membri degli Avengers, ma parlando di Thor: Ragnarok ha detto che sa molto della trama e che ha già visto un primo montaggio del film, definendolo "fantastico". Inoltre, è molto eccitato all'idea di rivedere Pantera Nera sul grande schermo in Black Panther. Ha già letto lo script di Avengers: Infinity War, gli è piaciuto molto e sta lavorando con i fratelli Russo nel gestire il ruolo dei Guardiani nel film.

Dei prossimi film della DC Comics aspetta con ansia Wonder Woman e spera nella riuscita di Justice League.

