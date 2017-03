James Gunn conferma Guardiani della Galassia 3 e parla di Infinity War

uscirà il prossimo 25 aprile, e poi rivedremo i nostri eroi in, in arrivo nel 2018, in cui aiuteranno i Vendicatori a combattere il temibile Thanos.

Durante un'intervista, James Gunn - regista e sceneggiatore di Guardiani della Galassia e del sequel - ha confermato di essere coinvolto, come supervisore e produttore esecutivo, in Avengers: Infinity War dei fratelli Russo: "Sono stato coinvolto tantissimo in Avengers: Infinity War per via dei Guardiani. Ho dato tanti suggerimenti ai Russo sul come dirigere gli attori. Ho parlato tantissimo con loro durante le riprese, anche con gli attori, per far sì che i Guardiani restassero fedeli alla mia visione anche nel loro film".

Gunn ha poi confermato che un Guardiani della Galassia 3 (o vol.3?) ci sarà e che forse sarà persino a lui a dirigerlo, sebbene abbia più volte affermato il contrario: "Ci sarà un terzo capitolo, questo è sicuro. Stiamo cercando di capire come farlo. Io sto cercando di capire cosa voglio fare veramente, capendo cosa voglio fare per i prossimi tre anni della mia vita. Farò un'altra pellicola grossa: sarà Guardiani 3 o qualcos'altro? Sto cercando di capirlo e prendere una decisione nelle prossime settimane".