James Cromwell si unisce al cast di Jurassic World 2

Mancano ormai poche settimane all'inizio delle riprese di, sequel del campione d'incassi del 2014, previste per fine Febbraio agli studios di Londra.

Nei giorni scorsi sempre più attori sono saliti a bordo del progetto. Oggi, The Hollywood Reporter ha annunciato che anche James Cromwell (Io Robot, Spider-Man 3, Il Mondo dei Replicanti) è entrato nel cast del film. Nel frattempo, il produttore Frank Marshall si prepara all'inizio dei lavori con una foto del suo ufficio di Londra.

Diretto da Juan Antonio Bayona (The Orphanage, A Monster Call), Jurassic World 2 (titolo provvisorio) arriverà nelle sale cinematografiche americane il 22 Giugno 2018.

La produzione inizierà il 27 Febbraio presso gli studios di Londra, per poi spostarsi in Galles e alle Hawaii.

Nel cast torneranno Chris Pratt (Owen Grady) e Bryce Dallas Howard (Claire Dearing) insieme alle new entry Toby Jones, Rafe Spall, Justice Smith, Daniella Pineda, Ted Levine e James Cromwell.

Colin Trevorrow, regista del precedente, tornerà in veste di produttore insieme a Steven Spielberg e Frank Marshall.