James Cameron sta preparando una nuova trilogia su Terminator

Dopo lo scarso successo di, i piani per dei sequel sono stati abbandonati. Ma adesso,, che sta per riottenere i diritti del franchise, ha dichiarato di star sviluppando una nuova trilogia su

"Ne sto parlando con David Ellison, che ha i diritti di distribuzione internazionale della saga. I diritti di distribuzione americana stanno per tornare da me, saranno nelle mie mani nel 2019, quindi stiamo iniziando a parlare sul cosa fare" afferma Cameron nell'intervista "Per ora stiamo procedendo verso un arco narrativo raccontato in una trilogia, e reinventare il franchise".

Un nuovo film sul personaggio era già stato annunciato e, nonostante i rumor iniziali, sembrerebbe che Arnold Schwarzenegger ne farà parte.