James Cameron si scaglia, nuovamente, contro Wonder Woman

James Cameron non è nuovo alle critiche nei confronti del cinefumetto della DC,, tanto che anche la regista Patty Jenkins gli ha risposto per "le rime".

A mesi di distanza da quelle dichiarazioni, James Cameron è tornato a ribadire il suo pensiero nei confronti di Wonder Woman: "Si, continuo a pensarlo [che il film non ha cambiato nulla, nb.]. Voglio dire, era Miss Israele, portava un costume che metteva in risalto le sue forme, ovviamente era bellissima. Non c'è niente di cosi rivoluzionario, Raquel Welch lo faceva già negli anni '60. Il mio era un discorso su Sarah Connor - quel che Linda ha creato nel 1991 - che era, se non in anticipo sui tempi, veramente rivoluzionario all'epoca. Non penso fosse in anticipo sui tempi perché Hollywood non dà ancora quel tipo di ruolo alle donne".

"Linda era grandiosa. Non era trattata come un oggetto sessuale. Non c'era niente di sessuale che la riguardasse." continua "Posso applaudire Patty che ha diretto quel film e Hollywood che, uh, ha 'lasciato' una donna dirigere un film d'azione di quel calibro, ma non penso ci fosse nulla di cosi rivoluzionario in Wonder Woman. E' solo un buon film. Sono rimasto scioccato che il mio commento abbia scatenato qualche polemica, ma Hollywood non riesce ancora a capire il ruolo delle donne in questi franchise commerciali. Ce l'hanno fatta con i drammi, ma quando iniziano a pensare ad una pellicola d'azione commerciale, pensano che devono fare centro con un target di ragazzini di 14 o 18 anni. Probabilmente il mio è stato un commento troppo semplicistico, non ho nulla da ritrattare, ma aggiungerò questo dettaglio: mi è piaciuto che, sessualmente parlato, abbia avuto la meglio sul personaggio maschile, il che l'ho trovato divertente".