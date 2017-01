James Cameron prepara un nuovo film di Terminator con Tim Miller alla regia

Deadline conferma l'arrivo di un nuovo, descritto sia come reboot che come conclusione della storia.sarà "il padrino" di tutta l'operazione; il regista ri-otterrà i diritti del franchise nel 2019.

Cameron si unirà a David Ellison per sviluppare questa nuova pellicola, affidando la regia a Tim Miller (Deadpool). La SkyDance, che attualmente ha in mano i diritti, non sarebbe stata esclusiva dal nuovo film, e finanzierà la pellicola, inclusa un'operazione per esplorare i possibili scenari narrativi insieme a famosi autori sci-fi.

Cameron lasciò la saga di Terminator dopo il secondo episodio; sono stati realizzati altri tre episodi, l'ultimo - Terminator Genisys - non ha riscosso il successo sperato. Miller dirigerà la storia che verrà creata da Cameron, visto che quest'ultimo sarà impegnato con gli Avatar.