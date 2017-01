James Cameron non è interessato a girare un cinecomic e Star Wars

Negli anni molti fans si sono chiesti perchènon abbia mai diretto un film di supereroi, che sia dellao della, e la risposta è arrivata in questi giorni dal diretto interessato durante un'intervista rilasciata al Daily Beast, durante la promozione della docu-serie, della National Geographic.

Il regista di kolossal come Titanic e Avatar, ha raccontato di come semplicemente non sia interessato a girare film di questo tipo e nemmeno lavorare nel franchise di Star Wars.

Al Daily Beast ha detto:"Non sono assolutamente interessato a lavorare a un prodotto creato da altri. Il mio focus è ora tutto su Avatar 2 ma non solo. Anche su Avatar 3, 4 e 5. Ho appena finito lo script del quinto capitolo."

James Cameron, tre volte premio Oscar al miglior film, regia e montaggio per Titanic, è noto per essere uno dei cineasti più meticolosi nella scelta dei progetti ai quali dedicarsi. Proprio per questo manca dal grande schermo dal 2009, quando uscì il primo capitolo di Avatar, da lui diretto, scritto, co-montato e co-prodotto, vincitore di tre premi Oscar per la miglior fotografia, la miglior scenografia e i migliori effetti speciali e campione d'incassi, incassando l'incredibile cifra di 2,8 miliardi di dollari in tutto il mondo.