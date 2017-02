James Bond: rivelata una location per la 25° pellicola

Stiamo ancora aspettando di vedere cosa succederà con il prossimo film di, ovvero la venticinquesima pellicola del franchise. Con unancora in bilico, nessuna parola è stata ancora proferita su storia, regista, o casting ufficiali, lasciandoci senza segni di reali progressi. Ma ora arriva finalmente qualche dettaglio in più.

Da poco, infatti, sono state diffuse online le prime indicazioni che i lavori per lo sviluppo del prossimo James Bond si stanno muovendo in avanti, anche se solo sul fronte tecnico. Sembra che sia stata, infatti, trovata una prima location per le riprese.

MI6 HQ riporta che la città croata di Dubrovnik è in "trattative avanzate" con la società di produzione Bond Eon per consentire al team creativo dietro la pellicola di girare lì. Come alcuni di voi avranno notato, la città è anche luogo di riprese per l'ambientazione esterna di Approdo del Re per Game of Thrones e, inoltre, Dubrovnik è stata utilizzata anche per l'ultimo film di James Bond, Spectre.

Ancora non si sa nulla su quale parte occuperà all'interno del film la città croata, ma se se verrà seguito l'esempio del film precedente, allora la location sarà utilizzata per sequenze emozionanti.