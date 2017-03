Jake Gyllenhaal e Daniel Espinosa collaborano ancora per The Anarchists vs ISIS

Dopo aver girato insieme il successo, reunion in vista per. I due lavoreranno al nuovo, ma l'inizio delle riprese è ancora un mistero.

Il film è tratto da un articolo uscito su Rolling Stones e scritto da Seth Harp. Parla della storia vera di un gruppo eterogeneo formato da volontari, socialisti ed emarginati che si uniscono e formano un team che combatte, insieme alla milizia curda, l'Isis in Siria e riescono a creare una società anarchica tra le rovine della guerra.

Riva Maker, produttore di The Anarchists vs ISIS insieme allo stesso Gyllenhaal, ha dichiarato: "Jake ed io siamo entusiasti di collaborare con Daniel Espinosa sulla storia di Seth Harp. Parlando di tematiche, siamo spesso attratti dal materiale che tratta la ricerca di identità, soprattutto in un mondo dove è diventato molto facile sentirsi sempre meno connessi. La storia di Seth è fatta di persone che abbandonano tutto ciò che è loro familiare per potersi connettere in circostanze brutali.”...“Daniel è straordinariamente collaborativo e molto appassionato riguardo questo materiale. Non vediamo l'ora di iniziare il lavoro al fianco di uno sceneggiatore.”

Il presidente della casa di produzione indipendente Bold Films (con la quale il film verrà co-prodotto), Michel Litvak, ha aggiunto: “In poco tempo, sotto la guida di Jake e Riva, la Ninestories è diventata una società di produzione incredibile. Il loro intuito verso materiale fresco e provocativo, unito al lavoro di registi brillanti come Daniel Espinosa, si allinea perfettamente con la visione di Bold “.