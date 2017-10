Jacob Tremblay e Julia Roberts nel final trailer di Wonder

LionsGate ha diffuso il final trailer di Wonder , nuovo film diretto dae scritto da Jack Thorne e Steve Conrad, tratto dal romanzo di R.J. Palacio, scelto come titolo d'apertura di Alice nella Città all'imminente Festa del Cinema di Roma. Il film verrà poi distribuito nelle sale italiane a partire dal 1° gennaio.

Protagonista è Jacob Tremblay, nei panni di un ragazzino con malformazioni facciali, August Pullman, che si iscrive per la prima volta ad una scuola pubblica.

Wonder verrà rilasciato nelle sale italiane da 01 Distribution e comprende nel cast Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson, Daveed Diggs, Mandy Patinkin, Sonia Braga, Izabela Vidovic e Ali Liebert.

Negli USA il film è stato vietato ai minori di 10 anni non accompagnati da adulti.