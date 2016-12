Jackie: rilasciato online il trailer italiano del biopic su Jacqueline Kennedy!

Laha diffuso online tramite il proprio profilo YouTube il primo trailer italiano ufficiale di, il biopic in cuidirige la protagonista premio Oscarnei panni della First Lady per antonomasia,, seguendola nei quattro giorni successivi all’omicidio di

Presentato in concorso alla 73esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dove ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura, il biopic di Pablo Larraìn è basato su una sceneggiatura di Noah Oppenheim ed è prodotto da Darren Aronofsky, Juan de Dios Larraín, Mickey Liddell, Scott Franklin e Ari Handel, mentre i produttori esecutivi sono Pete Shilaimon, Jennifer Monroe, Jayne Hong, Wei Han, Lin Qi e Josh Stern.

Jackie segue la First Lady Jacqueline Kennedy (Natalie Portman) nei giorni successivi al terribile attentato avvenuto nel 1963 a Dallas, in Texas, e in cui suo marito e Presidente degli Stati Uniti d’America John Fitzgerald Kennedy fu brutalmente assassinato da un colpo di fucile alla testa. Il film basa la sua sceneggiatura principalmente dall’intervista di più di otto ore che il giornalista Arthur M. Schlesinger Jr. fece con la Kennedy per conto del magazine Life, e in cui espresse liberamente il suo stato d’animo teso tra doveri istituzionali e profondo dolore per l’assurda perdita di suo marito.

Nel variegato cast di Jackie troviamo la protagonista Natalie Portman (candidata recentemente ai Golden Globe come Miglior Attrice)nei panni di Jacqueline Kennedy, Sunnie Pelant in quelli di Caroline Kennedy, Peter Sarsgaard nel ruolo di Robert Kennedy, Greta Gerwig nei panni di Nancy Tuckerman, John Hurt nel ruolo del prete, Max Casella che interpreta Jack Valenti, Billy Crudup nel ruolo di Theodore H. White, John Carroll Lynch nel ruolo di Lyndon B. Johnson e Beth Grant in quello della consorte "Lady Bird" Taylor Johnson.

Jackie esordirà nelle sale cinematografiche italiane a febbraio del prossimo anno.