Jackie: online due nuove clip in italiano del biopic su Jacqueline Kennedy

Con l’uscita nelle sale cinematografiche che si avvicina, laha rilasciato online due nuove clip doppiate in italiano di, il biopic sudi, candidato a tre premi Oscar e con protagonista. Potete vedere i drammatici filmati in calce alla notizia, come sempre subito dopo il salto.

Jackie narra dei drammatici momenti che la First Lady Jacqueline Kennedy dovette attraversare subito dopo l’assassinio di suo marito John F. Kennedy, avvenuto il 22 novembre 1963 durante una visita a Dallas per la sua campagna elettorale. Quando il Presidente degli Stati Uniti Kennedy venne assassinato, Jacqueline dovette tirar fuori tutto il suo coraggio per superare il dolore e lo choc che rischiavano di divorarla, e ritrovare la fede per crescere i figli ed evitare che l'eredità storica del marito venisse persa per sempre. Jackie è il ritratto di una donna emblematica ma che allo stesso tempo non lasciava trasparire i suoi sentimenti e che non ha mai voluto lasciarsi andare, ma è anche una riflessione sulla fede, la storia, il mito e la perdita, che colpiscono indistintamente tutti.

Sceneggiata da Noah Oppenheim per la regia di Pablo Larraín, la pellicola è candidata a tre premi Oscar: miglior attrice protagonista a Natalie Portman, miglior colonna sonora a Mica Levi, e migliori costumi a Madeline Fontaine.

Il cast del film è composto dalla protagonista Natalie Portman, che interpreta la First Lady Jacqueline Kennedy, Peter Sarsgaard nei panni di Robert Kennedy, Greta Gerwig nel ruolo di Nancy Tuckerman, John Hurt nella parte di padre Richard McSorley, Max Casella nei panni di Jack Valenti, Billy Crudup nella parte di Theodore H. White, Beth Grant nel ruolo di Lady Bird Johnson, John Carroll Lynch nei panni del Presidente Lyndon B. Johnson, succeduto a John F. Kennedy, e Sunnie Pelant nella parte di Caroline Kennedy.

Jackie uscirà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 23 febbraio 2017.