Jackie: nuovo trailer italiano per il film con Natalie Portman

Da poco ha fatto il suo debutto online il secondo trailer della pellicola di prossima uscita che porta il titolo die che ha visto alla regia, che ha diretto unanei panni della celebre First Lady statunitense. Come sempre, potete guardare comodamente il filmato, dopo il salto, in calce alla notizia.

Il film è candidato a 3 premi Oscar, ovvero Migliore Attrice (Natalie Portman) Costume Design (Madeline Fontaine) Original Score (Mica Levi).

Jackie, vede Natalie Portman calarsi nel ruolo della First Lady per antonomasia, Jacqueline Kennedy, nei terribili giorni successivi all'omicidio del marito John F. Kennedy, avvenuto il 22 novembre 1963, durante un viaggio a Dallas per la sua campagna elettorale. La pellicola promette di essere il ritratto di una donna emblematica e allo stesso tempo enigmatica e, oltre a ciò, si propone come una riflessione sulla fede, la storia, il mito e la perdita.

La pellicola farà il suo debutto sui grandi schermi delle sale cinematografiche italiane il prossimo 23 febbraio.