Jackie Chan nel nuovo trailer di The Foreigner di Martin Campbell

STX Entertainment ha diffuso online un nuovo trailer di The Foreigner , diretto da Martin Campbell con protagonisti due veterani dei film d'azione come. Previsto nei cinema americani dal prossimo 13 ottobre,è l'adattamento cinematografico del romanzo del 1992 intitolato The Chinaman di Stephen Leather.

The Foreigner vede un tranquillo uomo d'affari di Londra, Quan, la cui vita viene stravolta quando gli viene tolta la figlia a causa di un inspiegabile atto terroristico con risvolti politici. Alla ricerca dei colpevoli, Quan s'imbatte in un membro del governo britannico dal passato che potrebbe essere legato ai killer.

Il cast del film comprende Jackie Chan, Pierce Brosnan, Katie Leung, Manolo Cardona, Liu Tao, Michael McElhatton e Rory Fleck-Byrne.